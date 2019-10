Facebook

Dreht gerade in Budapest die ersten Folgen einer neuen Netflix-Serie: Barbara Eder © APA/GEORG HOCHMUTH

Dienstag, 21.03 Uhr. Barbara Eder ruft an, gerade hat sie einen Drehtag hinter sich, der um vier Uhr Früh begann. Aktuell setzt sie für den Streamingdienst Netflix in Budapest die neue Historienserie „The Barbarians“ in Szene: mit großen Schlachten, einem deutschen und einem ungarischen Team und mitunter 300 Statisten mit Schwertern in der Hand. „Manchmal stehe ich am Set und denke mir: ‘Wahnsinn, Barbara! dass du das jetzt machen darfst!’, erzählt sie.

Hintergrund des Plots ist die berühmte Schlacht im Teutoburger Wald. „Gedreht wird auf Englisch und sogar auf Latein“, sagt Eder. Dafür stehen ihr Übersetzer und Historiker zur Seite. „Wir haben gerade ein Dorf gebaut und jedes Kostüm wird extra geschneidert. Das Tolle an historischen Projekten: Man kann eigene Welten und Stimmungen kreieren.