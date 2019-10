Interview mit Chef von Prime Video"Wettbewerb um das Zeitbudget des Konsumenten"

Facebook

Die Prime-Serie „Carnival Row“ mit Orlando Bloom und Cara Delevingne. © Prime/Jan thijs

Wie bereitet sich Prime Video auf neue Marktteilnehmer wie Disney+ vor?

Christoph Schneider: Grundsätzlich, und das sagen wir nicht nur als leere Worthülse: Wir fokussieren uns auf den Kunden und schauen, dass wir ihm das Beste liefern. Was links und rechts passiert, ändert nicht fundamental unsere Herangehensweise. Natürlich werden die neuen Marktteilnehmer einen gewissen Einfluss auf unser Angebot haben. Am Beispiel Disney: Was lizenzieren sie noch? Wir sind aber programmlich sehr luxuriös aufgestellt und haben ja schon vor Jahren angefangen, mit Amazon Studios selber Serien und Filme zu machen, auch im lokalen Bereich für den deutschsprachigen Markt, was uns unabhängiger macht.