Die Landesstudio-Votings starten am 4. Oktober: Hier sind die Nominierungen für "9 Plätze - 9 Schätze" mit einer Live-Show am 26. Oktober in ORF 2.

Die steirischen Nominierungen © ORF/SCHOETTL

Diese "Schätze" gehen 2019 für die Bundesländer ins Rennen:

BURGENLAND

Lange Lacke

Schloss Tabor

Rohrbacher Teichwiesen

KÄRNTEN

Seebachtal

Wimitzer Berge

Schilf-Mäander am Faaker See

NIEDERÖSTERREICH

Mostviertler Panoramahöhenweg

Falkenstein im Weinviertel

Waldviertler Natur-Stauseen

OBERÖSTERREICH

Pesenbachtal

Steyrdurchbruch

Offensee

SALZBURG

Mattsee

Tappenkarsee

Hüttendorf Göriach

STEIERMARK

Weingärten Hochgrail

Leopoldsteinersee

Wipfelwanderweg Rachau

TIROL

Achensee und Bärenkopf

Pfundser Tschey

Karlsbader Hütte

VORARLBERG

Kaiserstrand

Krumbacher Moore

Lünersee

WIEN

Naschmarkt

Kirche am Steinhof

Tiergarten Schönbrunn

Das Bundesländer-Voting startet am 4. Oktober. Die insgesamt 27 Auswahlplätze werden vom 2. bis 4. Oktober in "Bundesland heute", in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Vom 4. bis 8. Oktober kann dann telefonisch mitbestimmt werden, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in "9 Plätze - 9 Schätze" am 26. Oktober in ORF 2 vertreten ist.