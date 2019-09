Kleine Zeitung +

Neue Anbieter auf dem Markt Was die Streamingdienste tun - und was die Seher eigentlich wollen

Es wird zusehends eng im Streamingmarkt. Noch in diesem Herbst treten neue Anbieter in den Markt ein. Für den Kampf um die Aufmerksamkeit setzen die Dienste auf eine Taktik, die Nutzer unfreiwillig an die 90er Jahre erinnern dürfte.