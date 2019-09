Fußball-Dokus im Überblick"Inside Borussia" und Co: Vermarktung durch das Schlüsselloch

Facebook

Hinter "Inside Borussia Dortmund" steht Fußballfilmemacher Aljoscha Pause. © Amazon Prime

Es ist eine Narrationsmaschinerie, auf die selbst Hollywood neidisch sein könnte: Sportereignisse mit ihrer ewigen Frage nach Sieg oder Niederlage, wo langfristig der gewinnt, der die bessere Geschichte zu erzählen hat. Immer das Gleiche, nie dasselbe. So unterhaltsam – und es ist mehr als Unterhaltung – der Blick auf die Sportbühne ist, so spannend sind die Abläufe hinter den Kulissen: Insbesondere Fußball-Dokus stoßen auf reges Interesse, indem Einblicke in den Vereinsalltag versprochen oder die Geschichten von Kickern wie Toni Kroos oder, aktuell im Kino, Diego Maradona nacherzählt werden. Das gefällt den Fans; den Spielern nicht immer: Fußballer John O’Shea gab zu Protokoll, 99 Prozent seiner Sunderland-Kollegen seien gegen das Netflix-Projekt „Sunderland ’Til I Die“ gewesen. Gedreht wurde trotzdem.