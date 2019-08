Facebook

Peter Resetarits bei Hellseherin Rosalinde Haller © orf

Heutzutage ist man ja ständig in Alarmbereitschaft. Aber denkt man deshalb bei einem Kreidekreis sofort an Bertolt Brecht, und daran, dass sich zwei Frauen um ein Kind streiten? Aber dann verlangt auf einmal jemand so etwas wie „Eier, Eier“ (es könnten auch „Aija, aija“

gewesen sein), am Teppich ist weißes Pulver verteilt (es könnte auch Mehl sein) und man ist trotzdem nicht mit den Kindern im „Lustigen Backkurs“, sondern bei einer Hexenweihe.