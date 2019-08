Facebook

© APA (dpa)

Jan Böhmermann will nach eigenen Worten SPD-Chef werden. Das kündigte der Satiriker am Donnerstagabend in seiner Show "Neo Magazin Royale" an. Die Weisung, diesen Weg zu gehen, will er von Willy Brandt im Traum erhalten haben: "Du musst es machen, der Olaf (Scholz) ist 'ne Pfeife."

Es könne juristische Schwierigkeiten geben, sagte er. Aber: "Ich, Jan Böhmermann, möchte Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden." An die Adresse der Parteimitglieder sagte der Entertainer: "Ich bin bereit, die SPD zu retten, wenn Ihr mir dabei helft."

Selbst wenn mich 80% der Wählerinnen und Wähler richtig scheiße fänden, liebe Genossinnen und Genossen: Die übrigen 20% wären eine FANTASTISCHE Arbeitsgrundlage für eine gründliche Neustrukturierung der Partei. #neustart19 https://t.co/9KvhyKHJgc — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) August 29, 2019

Seine Kampagne habe den Hashtag "#neustart19", die Website den Namen neustart19.de. Jedoch müsse er noch drei Herausforderungen bewältigen, wie der 38-Jährige auf der Website schreibt: "1. Formell muss die Kandidatur für den Parteivorsitz bis Sonntag um 18 Uhr eingereicht sein. 2. Ich brauche bis dahin die Unterstützung von fünf SPD-Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. 3. Ich brauche bis dahin eine gültige Mitgliedschaft in der SPD."

Hier seine offizielle Bewerbungsrede:

Unterstützung bekommt er vom Satiriker und Abgeordneten des EU Parlaments, Nico Semsrott: