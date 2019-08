TV-Tagebuch zum neuen "Tatort"Dresden ist eben nicht Palermo

Facebook

Am Tatort: Karin Gorniak (Karin Hanczewski, links) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) sichern die Beweise, die sie im Wald gefunden haben © (c) ORF (Daniela Incoronato)

So kann’s gehen. Der Sommer peilt den nächsten Aufguss an, für die „Tatort“-Sommerreprisen geht es trotzdem ab in die Kiste. Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut, den Moritz und die Bibi wochenlang in alter Frische zu sehen. Die frische Ware aus Dresden macht den Abschied leicht.

Zum zweiten Mal sind die Oberkommissarinnen Karin Gorniak und Leonie „Leo“ Winkler im Einsatz, wie die Premiere „Das Nest“ (im April) ist auch „Nemesis“ eine elektrisierende Mischung aus Krimi und Psychothriller. Ein Sternekoch wird ermordet. Was zunächst nach Mafia, Schutzgelderpressung und Geldwäsche aussieht, entwickelt sich zu einem erschütternden Todeskommando. Damit wird jetzt nichts verraten, trifft es aber recht genau.

Die griechische Rachegöttin Nemesis im Untertitel taugt nur bedingt als Hinweis. Das Ermittlerinnen-Duo agiert in Feinabstimmung selbstbewusst, nicht immer sensibel, aber mit trockenem Humor. Cool, wie „Leo“ den reichen Bauunternehmer und ihren Chef (Martin Brambach) auflaufen lässt. Latein-Nachhilfe gibt es auch: „Si vis pacem, para bellum“ (Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor“). Dresden bei Nacht wirkt nahezu heimelig, gegen Ende häufen sich Aktion und Wendungen. Empfehlung!