Kultstimme Eberhard Forcher: jung geblieben und auch als Nachwuchsförderer aktiv © KK

Erwartet die Hörer morgen eine „normale“ Ausgabe von „Solid Gold“ oder wird es Überraschungen oder gar eine Träne geben?

EBERHARD FORCHER: Es wird tatsächlich eine ganz spezielle Abschiedsvorstellung werden – sehr emotional natürlich, wobei ich schon aufpassen muss, dass ich mich da nicht in meinen Emotionen verliere. Ich trete auch beim letzten Mal mit dem Vorsatz an, mein Publikum bestmöglich zu unterhalten. So wird also auch morgen die Musik im Fokus stehen – und alleine die Musik wird das Besondere dieses Tages entsprechend widerspiegeln. Da könnte schon die eine oder andere Überraschung dabei sein.