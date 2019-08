Facebook

Herausforderung für ZiB 2-Moderator Martin Thür © ORF

Was passiert, wenn Politiker und Politikerinnen in der Spin-Doktoren-Phrasendresch-Schleife feststecken, ist bekannt. Ebenso, wenn sich diese – bei falscher Beratung – verbal vergaloppieren. Was aber, wenn sie ohne Beratung in ein TV-Interview gehen – ausgerechnet auch noch ins heimische Hochamt der ZiB 2? Davon konnte man sich Mittwochabend ein Bild machen. Auch Moderator Martin Thür hatte seine Not damit, den seriösen Gesichtsausdruck beizubehalten.