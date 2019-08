Red Bull und Hitradio Ö3 verschenken ein Konzertspektakel

Städte wie Wolfsberg in Kärnten oder Hartberg in der Steiermark haben Chancen, am 19. Oktober Austragungsort eines riesigen Pop-Konzertes zu werden.

Benny Hörtnagl wird den Event moderieren © ORF

Acht Städte treten ab sofort in einem Voting auf oe3.ORF.at und www.konzertspektakel.at gegeneinander an: Neusiedl am See/Burgenland, Wolfsberg/Kärnten, Wiener Neustadt/Niederösterreich, Gmunden/Oberösterreich, Bischofshofen/Salzburg, Hartberg/Steiermark, Wörgl/Tirol und Hard/Vorarlberg. Eine dieser Städte wird am 19. Oktober zum Konzert-Mekka. Während für die Städte bis Ende August gevotet werden kann, ist das Line-Up mit vielen Stars schon jetzt fix. Mit dabei ist Cro, der sympathische Rapper aus Deutschland. Aus Österreich ist Mathea, die Newcomerin des Jahres mit ihrem Hit "2x" beim Event vertreten. Nicht fehlen dürfen Möwe, die Party-Macher mit ihrem frischen Sound. Seine Songs wie "Cordula Grün" oder "Vielleicht" sind ein Ohrwurm-Garant und er ist ebenfalls mit dabei, Josh. Die fulminante Show wird ergänzt mit Lena aus Deutschland.

Moderiert wird die Show von Ö3-Moderator Benny Hörtnagl. Ö3 wird auch eine Live-Sendung aus der Gewinner-Stadt senden (Ö3-Backstage: 22:00-24:00). Bis zum 29. August kann gevotet werden, am 30. August wird die Gewinnerstadt im Ö3-Wecker präsentiert.

Mehr Informationen zum Voting und zur Vergabe der Tickets gibt es auf der Ö3-Homepage: http://oe3.orf.at und auf www.konzertspektakel.at.