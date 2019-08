Facebook

Gar nicht harmlos: Bill Skarsgard in "Es" © AP

Sommerhoch statt Sommerloch bei der Filmauswahl im Streamingprogramm - im August punkten die Anbieter mit Horror und Hochkarätern. Mit Beautiful Boy legt Amazon Prime ab heute vor: Schauspiel-Shootingstar Timothée Chalamet als Schüler, der in die Drogensucht abgleitet. In Nur ein kleiner Gefallen (ab Donnerstag) hinterlässt Blake Lively ihrer Freundin ihren Sohn zum Aufpassen und verschwindet spurlos. A Ghost Story (ab 15. August): Casey Affleck als Geist, der nach einem Autounfall versucht, mit seiner Freundin (Rooney Mara) Kontakt aufzunehmen. Shoplifters – Familienbande (27. August) ist der Cannes-Gewinner des Vorjahres über eine japanische Familie am Rande der Gesellschaft. Netflix punktet mit Thor, Tag der Entscheidung ab 15. August und schickt am gleichen Tag mit Geostorm einen Klimakrawall-Film ins Rennen. Netflix-Highlight: Es und der sadistische Killer-Clown Pennywise, der in einer US-Kleinstadt Kinder terrorisiert (ab 22. August). Für Nostalgiker: Zurück in die Zukunft ab 16. August.