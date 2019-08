Kleine Zeitung +

Pro und Kontra Sind E-Sports eine ernsthafte Gefahr für die Jugend?

Der 17-jährige Kärntner David Wang hat bei der Fortnite- WM in New York 1,5 Millionen Dollar gewonnen. Dafür hat er die Schule aufgegeben und trainiert bis zu acht Stunden am Tag. Wie gefährlich ist der neue Hype tatsächlich?