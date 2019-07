Facebook

Anti-Moskito-Kundgebung im brasilianischen Recife (Dok 1 am 25. Juli, 20.15 Uhr, ORF 1) © (c) ORF

Wer an Tagen wie diesen keine Hitzeferien hat, kühlt sein Mütchen anderswo. Ganz hoch im Kurs stehen derzeit Diskussionen, ob kurze Hosen im Büro erlaubt sein sollen; wieso die Verlagerung des Lkw-Verkehrs auf die Schiene seit Jahrzehnten in der Slogan-Phase festgefahren ist; und ob man die Flachwurzler unter den CO2-Fressern (Fichten etc.) schlägern darf oder aus Klimaschutzgründen zuwarten soll bis sie von selbst umfallen. Letztlich alles zu hitzig.