Monty Python: Die Ritter der Kokosnuss © Columbia Pictures

Die Briten haben es nicht immer leicht, schon gar nicht in Tagen wie diesen. Doch der gelernte Insulaner weiß damit umzugehen, weil ihm eines sonnenklar ist – vielleicht auch, weil das Wetter auf der Insel oft verrückt spielt: Das Leben ist nie so rund wie der Tisch der Tafelrunde – außer man ist der Gralswächter des Netflix-Algorithmus, der gießt alles in die richtige Form. Der Konsument wälzt sich derweilen träge in der eigenen Filterblase. Von Zeit zu Zeit sollte man dem Zahlenkaiser mit querbeet Suchanfragen in die Suppe spucken. Gut möglich, dass Sie im Netflix-Keller auf einen Killer treffen: Weiß, flauschig, ein putziges Kaninchen. Dann sind Sie auf der richtigen Spur zum Heiligen Gral der Unterhaltung: Monty Python.