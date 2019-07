Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fuschlsee bis Lavanttal: Die Hüttenwirtin und ihr Geselle sind unterwegs. © (c) Servus TV / Marco Riebler (Marco Riebler)

Es ist ein ungewöhnliches Duo, das Servus TV ab morgen in einem hellblauen Citroën Typ H aus den 60ern auf die Reise durchs Land schickt. Anita Kraisser ist gelernte Friseurin, war Hüttenwirtin des Anton-Karg-Hauses im Kaisergebirge in Tirol und nimmt sich, wie es zu einer Hüttenwirtin passt, kein Blatt vor den Mund. Max Nemec ist der Jungspund im Gespann, auch nicht schmähstad: Ein Koch aus Haslau an der Donau, der die fahrende Küche – neudeutsch „Foodtruck“ genannt – von einem Ort zum nächsten steuert. Was sie dort erleben, ist ab morgen auf Servus TV (19.40 Uhr) dreimal im Monat in „Die reisende Küche“ zu sehen.