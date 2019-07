Die ORF-Dokumentation wurde bereits im Vorjahr angekündigt. Der Sendetermin soll mehrmals verschoben worden sein, nun steht er fest: Mittwoch um 22.30 Uhr in ORF 2.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© ORF

Der ORF strahlt am Mittwoch die Dokumentation "Männer, Mächte und Mensuren" aus. Die Doku war bereits im Vorjahr angekündigt worden, wurde laut Medienberichten jedoch mehrmals verschoben. Am Mittwoch wird die Sendung von Robert Wiesner und Gregor Stuhlpfarrer um 22.30 im ORF 2 nun ausgestrahlt, hieß es in einer Aussendung des ORF.

In der Dokumentation soll der Frage nachgegangen werden, wie mächtig Burschenschaften und katholische CV-Verbindungen wirklich sind. Insbesondere die FPÖ rekrutiert viele ihrer Mitglieder aus den Reihen deutschnationaler Burschenschaften - unter anderem zwei Minister der ehemaligen Regierung sowie zahlreiche Nationalratsabgeordnete. Auch die Burschenschaftervergangenheit von Ex-Parteichef Strache wird in der Doku nachgezeichnet.

Wiesner sagte gegenüber den Salzburger Nachrichten im März: "Wir sind fertig. Und wir könnten jederzeit auf Sendung gehen. Ich höre immer nur, dass es keinen Sendeplatz gibt. Das ist aber eine Erklärung, die mich nicht voll überzeugt." Politische Motive dafür, die Dokumentation nicht auszustrahlen, gebe es aber keinesfalls, betonte man damals im ORF.