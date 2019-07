TV-Tagebuch zu "Klein gegen Groß"Wenn Dieter Bohlen singt, kann man ja aufs Klo gehen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Klein gegen Groß" mit Jörg Pilawa: Nico (8) erkennt Hauptstädte an ihren Koordinaten © (c) ORF (Thorsten Jander)

Kaum zu glauben, dass es das noch gibt. Ein Samstagabendprogramm, nach der Mütter ihre erwachsenen Kinder anrufen und schwärmen, wie erstaunlich das wieder war. Eine Familien-Spielshow, die angehende Teenager cool und spannend finden, auch wenn sie dabei der Neid frisst. Eine Sendung, die von der ersten Ausgabe im Juni 2011 bis zur 32. im Jänner 2019 nur 150.000 Zuschauer verloren hat – andere schaffen das in einer Woche und weg sind sie ...

„Das unglaubliche Duell“, in dem Kinder gegen Erwachsene antreten und die ungewöhnlichsten Dinge außergewöhnlich gut beherrschen, ist so ein Fall. Während unsereinem beim Wurzelziehen ganz anders (und sicher nicht besser) wird, ist es die Lieblingsbeschäftigung des neunjährigen Noah. Wenn Nico (8) keine Stadt beim Namen nennt, sondern nur mit den Koordinaten, könnte man das Navi gleich wegschmeißen. Wer schneller in einem fahrenden Bus ein Streichholz entzündet? Auch das schauen wir uns an!

Wenn Dieter Bohlen nach 16 Jahren erstmals wieder „Modern Talking“-Hits im Fernsehen singt, kann man ja aufs Klo gehen. Eine Siebenjährige glaubt, alle der über 1400 Bohlen-Songs zu erkennen. Irgendwelche Zweifel, wem man bei diesem Duell die Daumen halten soll?