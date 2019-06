Facebook

Die Juroren bei der Arbeit © APA/GERT EGGENBERGER

Das bekommt man nicht alle Tage! Eine kackende Möwe, die einen Hahnenkampf auslöst und einen Betriebsausflug nach Cuxhaven provoziert. Eine Erzählung von nicht erzählbaren Grausamkeiten – mit Bildern, die man kaum aushält, obwohl sie in jeder Nachrichtensendung vorkommen. Dazu witzige Überlegungen zum Hitchcock-Verfahren (der Regisseur setzte sich in jedem seiner Filme kurz in Szene), zu sakrosankten Mutterfiguren oder bösartigen österreichischen Autoren.