Natalie Wörner als Kommissarin © ORF

Um mit Paulus Manker zu sprechen: „Man ist im Leben oft da, wo es grad nicht so toll ist“. Also zum Beispiel in den „ORF“-Seitenblicken und nicht in einer Wow!-Kultursendung. Recht geschieht ihm! Schließlich hat Manker „Die letzten Tage der Menschheit“ in Wiener Neustadt wieder so inszeniert (100 Szenen parallel an verschiedenen Schauplätzen), dass man nie alles sehen kann.