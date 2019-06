Facebook

Werner Kogler © APA/GEORG HOCHMUTH

Was Peter Pilz und seiner politischen Liste 2017 verwehrt blieb, wird also den Grünen gestattet: Vor der letzten Nationalratswahl blieb Pilz in den publikumswirksamen TV-Konfrontationen im ORF, wie schon die Neos 2013, außen vor. Die Begründung: Der Partei fehle der Parlamentsklub – der selbst gesteckte Gradmesser für die Einladungspolitik des öffentlich-rechtlichen Senders. Pilz schäumte damals, drohte mit Klage und diskutierte stattdessen bei Puls 4.