Hunderte Live-Einstiege als ORF-Korrespondent in Washington, gibt er am Ende zu, waren nix gegen das nun anstehende Live-Debüt auf der Schlagerbühne in Pöllau: Am Ende seiner Doku über einen Selbstversuch als Schlagerstar hat Hanno Settele sauber Muffensausen. Und trägt dann, vor ein paar Hundert gnädig gestimmten Zuschauern, den extra für ihn zusammengedengelten Schlagersong „Nur mit dir“ eh ganz passabel vor.