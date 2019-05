Kleine Zeitung +

Vorhofer-Preisträger Manfred Perterer "Wir müssen die Dinge so nennen, wie sie sind: extrem"

Manfred Perterer erhielt in der Hofburg den renommierten Kurt-Vorhofer-Preis. In seiner Rede warnte der SN-Chefredakteur vor der Nähe zur Macht und nahm zum Ibiza-Video Stellung. Die Rede in Auszügen.