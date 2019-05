Facebook

Siegerin Lizz Görgl mit Thomas Kraml © (c) ORF (Thomas Ramstorfer)

Der Showtanz mit Standing Ovations brachte die Entscheidung im Ballroom des ORF: Lizz Görgl und Thomas Kraml boten „Grease“ (zu Ohrwürmern wie „You’re the One That I Want“), Michael Schottenberg und Conny Kreuter ließen die kultige „Rocky Horror Picture Show“ aufleben. Der Stern lag allein in den Händen des TV-Publikums, nur die Anrufe bzw. SMS zählten am Schluss: Die Zuschauer wählten Lizz Görgl zum "Dancing Star" 2019. Als Nachfolgerin von ORF-Moderator Martin Ferdiny (2017). Schottenberg gratulierte herzlich: "Sie hat es verdient!" Und im Scherz rief er ihr zu: "Lizz, ich will ein Kind von Dir!"

