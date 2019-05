Top oder Flop?Edekas neues Muttertagsvideo polarisiert

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Video feiert die Mütter - auf Kosten der Väter. © Screeshot/Youtube

Vor fünf Jahren bescherte Friedrich Liechtenstein mit seinem "Supergeil"-Video der Supermarktkette Edeka einen viralen Hit, der auch über die Grenzen Deutschlands hinweg für große Aufmerksamkeit sorgte. Erfolgreich für den Lebensmittelhändler war auch der Auftritt des Scooter-Frontmanns H.P. Baxxter, der dafür auch seinen Signatur-Satz "How much is the fish?" zur Verfügung stellte. - es waren 1,59 Euro.