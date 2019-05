Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Roswitha Wieland und Stefan Petzner © ORF

Was wird heute im Ballroom geboten?

Lizz Görgl & Thomas Kraml tanzen zu "Smooth Operator" eine Rumba, mit einer choreografischen Aufgabe von Karina Sarkissova den Streetdance zu "Space Jam".

Stefan Petzner & Roswitha Wieland müssen eine Jive zu "The Boy Does Nothing" aufs Parkett legen, mit einer choreografischen Aufgabe von Dirk Heidemann den Streetdance zu "Shake Ya Tailfeather".

Nicole Wesner & Dimitar Stefanin haben einen Tango zu "Toxic" einstudiert, mit einer choreografischen Aufgabe von Nicole Hansen den Streetdance zu "Show Me the Money".

Michael Schottenberg & Conny Kreuter haben ebenfalls einen Tango vorbereitet (zu "Kriminaltango", bei dem Handschellen zum Einsatz kommen), mit einer choreografischen Aufgabe von Balázs Ekker muss der Streetdance zu "I Like to Move it" präsentiert werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.