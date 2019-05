Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Juergen Fuchs

Für mich war die letzte Sendung eine absolute Premiere! Das erste Mal habe ich die Show als Zuschauer im Ballsaal mitverfolgt. Es macht einen großen Unterschied, ob man selbst am Parkett tanzen muss, daheim vor dem Fernseher sitzt oder eben live und ganz nah an den Tänzern dran ist. Vieles, was in der Show passiert, von der Jury kommentiert und vom Publikum gefeiert oder ausgebuht wird, bekommt man zu Hause vor den Bildschirmen gar nicht mit.

Generell gesprochen lässt sich behaupten: Schlechte Tanzeinlagen wirken besser und bessere schlechter! Die Kamera legt förmlich einen Filter über die Teilnehmerperformances. Offensichtlich war die Leistungssteigerung aller Promis bedingt durch die längere Vorbereitungszeit (Ostern); und das, obwohl zwei Tänze zu erlernen waren.