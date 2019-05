500. Folge Was gibt es Neues"Wenn dir nichts einfällt, halt den Mund"

Am Anfang, bringt es Michael Niavarana, ein „Mann der ersten Stunde“, auf den Punkt: Wenn wir zehn bis zwanzig Folgen schaffen, ist das schon sehr gut! Es kam besser. Viel, viel besser. Heute begeht Oliver Baiers Show die 500. Ausgabe.

500. Folge Was gibt es Neues

Oliver Baiers Rateteam besteht diesmal aus den "Urgesteinen" Michael Niavarani, Viktor Gernot, Thomas Stipsits sowie Eva Maria Marold und Ulrike Beimpold. © (c) ORF (Günther Pichlkostner)

„Was gibt es Neues?“ hat sich zu einem Mega-Hit der ORF-Unterhaltung entwickelt. Mittlerweile hält man bei 500 Sendungen – in einem Zeitraum von 15 Jahren. Heute, am 3. Mai, steht die Jubiläumsfolge auf dem Programm. Ende? Nicht in Sicht.