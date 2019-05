Facebook

Kämpferisch: Arya Stark © (c) AP (Helen Sloan)

Wenn einem Montagfrüh manche mit einem noch faderen Aug als gewöhnlich entgegenblinzeln, wenn am Kaffeeautomaten über Kriegstaktiken diskutiert wird, dann ist klar: Es ist wieder „Game of Thrones“-Zeit. Die achte und letzte Staffel der Fantasy-Serie lässt nicht nur in puncto Aufwand und Machart TV-Rekorde purzeln. In den USA zählt HBO Sonntagabend zwischen 10 und 11 Millionen Seher, eine Zahl, die durch On-Demand und Streaming innerhalb einer Woche auf über 25 Millionen wächst.



Auch Sky Deutschland rückt (im Gegensatz zu Sky Österreich) mit Zahlen heraus. Die dritte Episode schauten 580.000 um 3 Uhr nachts an, mit zwei Wiederholungen kommt man auf insgesamt 1,3 Millionen Seher. Für Pay-TV sind sowohl die amerikanischen als auch die deutschen Zahlen erstaunlich. Lineares Fernsehen wird in solchen Ausnahmefällen wieder zum Event. So wie Marvels „Avengers: Endgame“ Kino gerade wieder zum Event macht.



Die Qualität der Serie ließ in den vergangenen Jahren zwischendurch zwar zu wünschen übrig, doch die letzte Staffel zeigt auch wieder viele Stärken. Welche genau, können Sie übrigens jeden Montag bei uns online nachlesen. Drei Folgen geht es noch, bis dahin heißt es: Viel Kaffee, und Vorsicht vor Spoilern!