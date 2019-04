DSDS Altenpfleger Davin ist Deutschlands Superstar 2019

Facebook

Davin ist Deutschlands Superstar 2019 © Screenshot RTL

Nach zwölf Castingsendungen, einem Recall in Ischgl, vier Recallfolgen in Thailand und drei Live-Shows war es soweit: Am Samstag sangen vier Finalisten um den Sieg bei der Castingshow "Deutschland Sucht Den Superstar".

Am Ende votierten rund 44 Prozent der RTL-Zuschauer für Davin Herbrüggen, der sich damit gegen Alicia-Awa Beissert (21), Joana Kesenci (17) und Nick Ferretti (29) durchsetzen konnte.



Die Jury bestand aus Xavier Naidoo, Tänzerin Oana Nechiti, Ex-Superstar Pietro Lombardi und dem einschlägig bekannten Dieter Bohlen.

Für den Gänsehautmoment des Abends sorgte Nick mit seiner unglaublichen Stimme. "Der beste Auftritt, den ich in 16 Jahren gesehen habe", lobte Bohlen beeindruckt.

Den besten Sager lieferte jedoch Davin: „Neben dem ganzen Showalltag, vermisst man den Alltag im Alltenheim.” Wow.