Frank Elstner und Jan Böhmermann © Screenshot Youtube

Gerade hat Frank Elstner bekannt gegeben, dass er an Parkinson leidet. Aber: "Ich versuche, nicht in Selbstmitleid zu versinken", so der Moderator. Dass er sich (noch) nicht aus seinem Beruf zurückziehen will, zeigte er Mittwochabend: Da ging die erste Folge seiner neuen Talkshow "Wetten, das war´s . . .?" auf Sendung.

Dabei trifft er auf Deutschlands erfolgreichsten Nachwuchsmoderator Jan Böhmermann im Kölner Senftöpfchen Theater. Böhmermann spricht dabei über die Arbeit hinter Neo Magazin Royale und dass er sich als Chef auch gern mal Fauxpas erlaubt. Er spricht über die Zwangspause nach dem Erdogan-Skandal, die Absichten hinter der Merkel-Klage und kündigt an: „Die wahre Pointe steht noch aus!“