"Unser Planet"David Attenborough und die Stimme der Natur

© (c) Howard Bourne/Silverback/Netflix

Sir David Attenborough wurde am 8. Mai 1926 im Westen Londons geboren. „Saint David“ gehört zum britischen Fernsehen, wie die Queen in den Buckingham Palace. Tatsächlich liegen gerade einmal 17 Tage zwischen den Geburtstagen der beiden gefühlt immer Dagewesenen. Seine zahllosen Naturfilmprojekte für die BBC machten ihn zum berühmtesten Vertreter seiner Zunft und über die Inselgrenzen bekannt. In „Unser Planet“ ist Attenborough noch einmal in einem opulenten Naturfilmwerk zu erleben, in dem er im Originalton mit vertrauter Eindringlichkeit nicht nur von der Schönheit der Erde, sondern auch von ihrem Untergang erzählt: Eine Naturwelt von gestern, bedrängt, verschwunden, vergessen.

