Notre Dame © AP

Die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit in der Medienwelt war am Montagabend zum Greifen nahe: Während die Hyper-Maschinen der Sozialen Netzwerke zu schnellen (und ungeprüften) Informationsautobahnen wurden und Sender wie CNN oder N-TV mit stundenlanger Live-Berichterstattungen das katastrophendringliche Bedürfnis nach Nachrichten bedienten, wirkten die linearen öffentlich-rechtlichen Stationen wie aus der Zeit gefallen: Notre Dame brannte und der ORF zeigte „Vorstadtweiber“ und „Millionenshow“. In der ARD lief eine Tierdoku.

