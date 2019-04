Die Romy feiert ihren 30er, Jan Böhmermann sorgt für Aufreger und die ersten Gewinner stehen fest. Ein Blick in die Romy-Geschichte und eine Vorschau auf die heutige Verleihung.

Gala am Samstagabend

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mirjam Weichselbraun führt durch die Romy-Verleihung. © (c) ORF (Thomas Ramstorfer)

Es ist angerichtet in der Wiener Hofburg. Rund 700 Gäste werden heute Abend über den mit 96 Metern längsten Roten Teppich des Landes zur Verleihung der österreichischen Film- und Fernsehpreise schreiten. Zur Vergabe stehen 30 Zentimeter hohe, 24- karätig vergoldete Statuen mit knapp drei Kilogramm Eigengewicht. Kurz: Es ist wieder Romy-Zeit (ORF 2, 21.10 Uhr). Erstmals gibt es heuer eine Sportkategorie. Nominiert sind unter anderem Alina Zellhofer und Herbert Prohaska (eine vollständige Nominiertenliste finden Sie am Ende des Artikels).

Die in den Anfangsjahren wenig glamourösen „Zeugnisverteilungen“ aka Romy-Galas waren regelmäßig für Geschichten gut: 1998 erhielt Opernlegende Marcel Prawy die Romy für sein Lebenswerk in einem Plastiksackerl, 1995 erging eine hölzerne Romy an „Rex“ Reginald von Ravenhorst, 2006 wurde Moritz Bleibtreu handgreiflich, nachdem ihm der Preis entwendet wurde, und 2015 wollte Dieter Hallervorden die Romy mit einem „heim ins Reich“ holen.

Traditionell schon im Vorfeld, am Donnerstagabend, werden die Romy-Akademiepreise verliehen. Freuen durften sich insbesondere die Macher der Sky-Thrillerserie „Der Pass“ (zwei Preise) und des Kinofilms „Der Junge muss an die frische Luft“ (drei Preise) über die Kindheit von Hape Kerkeling. Die beste TV-Doku war Reinhold Messners „Mount Everest“, den Preis für die beste Kino-Doku ging an Barbara Millers „#Female Pleasure“. Als bester Kinofilm ausgezeichnet wurde wiederum die im Kino hocherfolgreiche Sexkomödie „Love Machine“ mit Thomas Stipsits.

"Durchgeknallter Kinderkanzler"

Dank Jan Böhmermann hat die diesjährige Romy-Verleihung zudem ihren ersten Skandal. Für seine Showidee „Lass dich überwachen“ erhielt er einen Akademie-Romy und meldete sich mit „Hallo „Ostmark“ per rüder Videobotschaft zu Wort: Er freue sich, dass er nun nicht nur sieben Jahre mehr Lebenserfahrung habe als der „durchgeknallte österreichische Kinderkanzler“, sondern auch noch „zwei Romys mehr“.

Schauplatzwechsel: Das Duell an der Romy-Spitze bleibt 2019 unentschieden. Sowohl Armin Assinger als auch Tobias Moretti stehen ex aequo bei acht Romys. Eine neunte wird heute nicht dazu kommen: Keiner der beiden ist heuer nominiert.

Durch den Abend führt mit Mirjam Weichselbraun erneut eine Moderatorin mit unübersehbaren Plänen in Bezug auf die Familienplanung: Im Vorjahr war es Katharina Straßer.

Die Romy-Nominierungen 2019 BELIEBTESTE SCHAUSPIELERIN KINO/TV-FILM

Verena Altenberger

Marie Bäumer

Christiane Paul

Caroline Peters

Franziska Weisz BELIEBTESTER SCHAUSPIELER KINO/TV-FILM

Sebastian Koch

Christopher Schärf

Matthias Schweighöfer

Thomas Stipsits

Florian Teichmeister BELIEBTESTE SCHAUSPIELERIN SERIE/REIHE

Paula Beer

Martina Ebm

Julia Jentsch

Proschat Madani

Nora Tschirner BELIEBTESTER SCHAUSPIELER SERIE/REIHE

Philipp Hochmair

Fritz Karl

Juergen Maurer

Nicholas Ofczarek

Robert Palfrader INFORMATION

Peter Filzmaier

Corinna Milborn

Frank Plasberg

Susanne Schnabl

Armin Wolf SHOW/UNTERHALTUNG

Helene Fischer

Carolin Kebekus

Arabella Kiesbauer

Horst Lichter

Barbara Schöneberger/Alfons Haider SPORT

Michael Gigerl

Ernst Hausleitner

Herbert Prohaska

Thomas Trukesitz

Alina Zellhofer

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.