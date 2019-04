Willkommen Österreich''Vom Neonazi zum Sportminister'': Maschek-Video aus TVthek gelöscht

Facebook

Maschek © ORF

"Vom Neonazi zum Sportminister - typisch österreichische Karriere": Mit diesen Zeilen illustrierten die Satiriker von "Maschek" ein Video, das in "Willkommen Österreich" gezeigt wurde. Darin geht es unter anderem um ein Interview von Sportmoderator Ernst Hausleitner mit Heinz-Christian Strache und Sebastian Kurz.

In dem Video verteidige die nachgesprochene Stimme von Sebastian Kurz die "Wehrsportübungen" von Strache als "Jugendsünde" - etwa "im Wald Krieg spielen oder Schneeballschlacht". Und ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel verneinte in dem Video außerdem, dass es in Österreich Rechtsradikale gäbe: "Austria is a Country to small for good Rechtsradikalismus."

Dieses Video wurde nun laut "Standard" in der TVthek des ORF gelöscht, am Freitag verschwand es auch von Youtube. Der ORF dazu: Vom ORF heißt es dazu: "Der sendungsverantwortliche Unterhaltungsredakteur hat es verabsäumt, die Passage vorab rechtlich prüfen zu lassen. Der Sendungsteil „Maschek" wurde nach der TV-Ausstrahlung umgehend in der TVthek gesperrt."