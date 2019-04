Facebook

Klappe und Action: Mitarbeiter hinter den Kulissen heimischer Produktionen beklagen immer öfter unfaire Bedingungen © Sergio J Lievano - Fotolia

Die Nachfrage nach bewegten Bildern nimmt rasant zu. Was eigentlich für alle, die hinter den Produktionen stehen, gut sein müsste, ist es in der Realität nicht, sagen die Betroffenen und eine österreichische Initiative schlägt Alarm. Kurz vor Jahreswechsel nahm in Wien unter dem Dach von „EU XXL Film“, Imago und „Fera“ die „Interface-Film“ ihre Arbeit auf, die die Interessen europäischer Filmschaffender vertritt. Auf Einladung der SPÖ-Abgeordneten Evelyn Regner bot das EU-Parlament nun eine Plattform zur Standortbestimmung. Regner nahm auf die enorme soziale Unsicherheit in der Branche Bezug: „Und das nur kurz nach der Urheberrechtsentscheidung.“

