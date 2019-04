Facebook

Auf bekannte und unbekannte Gesichter setzt der neue ORF-Vorabend. Hier Lisa Gadenstätter und Stefan Lenglinger vom Magazin 1 © ORF

Seit ich mich erinnern kann, bemüht sich das ORF-Fernsehen um das Vorabendpublikum. Telenovelas, Sitcoms, Sendungen wie „Willkommen Österreich“ oder „Wir“ sollten Seher locken. Und seit Montag will man mit dem Magazin „M 1“ vor allem eine jüngere Klientel bedienen. – Das scheint vorerst gründlich misslungen zu sein.



Eines vorweg: Drei Info-Sendungen binnen einer Stunde, ZiB 17, ZiB Flash und ZiB 18, sind gut gemeint und somit das Gegenteil von gut. Eine Sendung, mit der der ORF auch der Google-Generation mit entsprechenden Themen seine unzweifelhafte Glaubwürdigkeit vermittelt, würde reichen.



Ja und dann „M 1“. Die Biederkeit der Bildsprache, die Form der Berichte lag knapp unterhalb der Stilistik von „Bundesland heute“. Themen wie Autoland Österreich, Frauenmorde, Untauglichkeit u. Ä. werden in dieser billigen Machart keinen Menschen hinter dem Laptop hervorlocken. Für den Bericht über die Teacup-Pudel würden sie allenfalls im Seniorenklub das Gebiss in die Luft werfen (ich bin fast siebzig und darf das sagen).

Dass die an sich hoch talentierte Lisa Gadenstätter mit Seiler & Speer ein Interview auf Schülerzeitungsniveau führte, passte ins Unglück.



Wenn der ORF auf diese Art jung sein will, sieht er ganz schön alt aus.