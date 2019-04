TV-Tagebuch zum "Herzkino"Zwischendurch einmal schwindelfrei

Facebook

Direkt statt diskret: Ella Schön (Annette Frier) © ZDF und Rudolf Wernicke

Bekanntlich vergeht kein Tag, an dem sich unsereins nicht irgendwie durchs Leben schwindelt. Man lügt aus Höflichkeit, aus Bescheidenheit oder um einfach besser dazustehen. Männer nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau, wenn es um den Job und das Auto geht, Frauen beim Gewicht und beim Alter. Soweit, so Mainstream. Da muss jetzt ein Gegengewicht her: Ella Schön lügt nie und allein dieser Umstand macht die Filme mit Annette Frier in der Titelrolle so reizvoll.

Die Anwaltsreferendarin lebt mit dem Asperger-Syndrom, hat also kein Interesse an Smalltalk oder sozialer Interaktion. Ella Schön ist unempfänglich für verbale Kosmetik. Sie gebraucht keine Ausreden, hält nichts von Klischees und begegnet Kindern cool auf Augenhöhe, was nicht selten die Erwachsenen (ver-)stört. Wenn sie irritiert ist, spielt sie mit der Hauswand Tischtennis. Sie hört genau zu, analysiert alle Zwischentöne und sagt, was sie denkt. Auf eine Einladung zum „...Abendessen“ etwa: „Die Pause vor dem Abendessen impliziert, dass die Einladung anders gedacht war. Wir sollten Sex haben.“

Besonders schön, dass an Ella jeder Versuch ihrer Mitmenschen, sich zu inszenieren, abprallt. Komisch, aber nicht lächerlich. Dass „Ella Schön“ unter „Herzkino“ firmiert, wäre ihr nie eingefallen.