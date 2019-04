Facebook

Geile Samba: Michael Schottenberg und Conny Kreuiter © ORF

Eine Rumba zum James-Bond-Ohrwurm „Goldeneye“ muss Stefan Petzner heute in ORF eins ab 20.15 Uhr aufs Parkett legen.

Zum Auftakt gab es einen Jive von Virginia Ernst und Aledandra Scheriau, von dem Karina Sarkissova " "sehr angetan" war und Balazs Ekker fand, er könne wesentlich besser sein. (24 Punkte).

Sprüche "Das ist die reinste Bestechung!" (Klaus Eberhartinger zu den 66 Tattoos von Virginia Ernst)

Zu „Always Look on the Bright Side of Life“ tanzten Soso Mugiraneza und Helene Exel einen Slowfox. Nicole Hansen sah die "große Hoffnung nach der letzten Woche nicht eingelöst. Körperkontakt sollte enger sein.“ Die Jury vergab 16 Punkte.

Michael Schottenberg und Conny Kreuter wagten sich an eine "Samba", der vom Publikum heftig beklatscht wurde.

Sarkissova zollte Respekt für die schwierige Choreografie. „Sie haben Dancing und Stars“ lobte sie Schottenberg, der „jedes Wort trinkt“. Und Ekker: "Dass Sie in dem Alter mit einem Bäuchl daherkommen und so eine geile Samba tanzen“. Die Jury gab 31 Punkte.

Eine Rumba mit schönen Hebefiguren tanzten Nicole Wesner & Dimitar Stefanin. Ergebnis: „Gänsehaut“ bei Nicole Hansen. Dirk Heidemann verwies auf die Geschichte, die eine Rumba erzählt: „Der Mann will sie immer.“

Wer tanzt was Rumba

Stefan Petzner und Roswitha Wieland tanzen zu „Goldeneye“ (Tina Turner, 1995) Nicole Wesner und Dimitar Stefanin tanzen zu „Shallow“ (Lady Gaga, 2019) Slowfox

Soso Mugiraneza und Helene Exel tanzen zu „Always Look on the Bright Side of Life“ (Eric Idle, 1979) Jive

Peter Hackmair und Julia Burghardt tanzen zu „Hit The Road Jack“ (Ray Charles and His Orchestra, 1961) Virginia Ernst und Alexandra Scheriau tanzen zu „SOS“ (Rihanna, 2006) Langsamer Walzer

Lizz Görgl und Thomas Kraml tanzen zu „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ (Aretha Franklin, 1967) Samba

Michael Schottenberg und Cornelia Kreuter tanzen zu „Black Horse and the Cherry Tree“ (KT Tunstall, 2004)

Beim Gruppentanz zur Musik aus dem Filmhit "Austin Powers" geht es diesmal ins London der schrillen 60er Jahre. Die Juororen haben bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der "Dancing Stars" zu vergeben.

Mitwählen: Tel. 09010 5909 plus angehängte zweistellige Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS)