Der nächste Superstar steht auf der Setlist der 20. „Starnacht am Wörthersee“. Andreas Gabalier wird am 19. und 20. Juli auf der Bühne der Starnacht-Arena in der Klagenfurter Ostbucht mit dabei sein.

Andreas Gabalier kommt zur Starnacht © APA/Erwin Scheriau

Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier ist der nächste große Name auf der Künstlerliste der Jubiläums-„Starnacht am Wörthersee“, die am 19. und 20. Juli in Klagenfurt stattfinden wird. Und auch er feiert ein an diesem Wochenende ein Jubiläum: Vor zehn Jahren hat der steile Aufstieg des Steirers auf den Gipfel der Musikwelt begonnen. Andreas Gabalier war übrigens auch im Vorjahr zu Gast am Wörthersee.