Patchwork Gangsta: Die beiden Hauptdarsteller Stefan Mocker (li.) und Haben Tesfai © SWR

Seit 2016 haben ARD und ZDF mit „funk“ eine Art Fernsehlabor ins Leben gerufen: Geboten werden Formate für die Zielgruppe zwischen 15 und 29. Wichtig ist ihnen ihr Motto: „Wir sind kein Fernsehkanal“. Ausgespielt werden die einzelnen Formate auf deren Website selbst und über alle verfügbaren Social-Media-Kanäle – und das sogar in Echtzeit. Mit der dritten Staffel von „Druck“, der deutschen Umsetzung der norwegischen Jugendserie „Skam“, sorgt man derzeit in den Jugendzimmern für glühende Smartphones.



Neueste Produktion ist die zehnteilige Webserie „Patchwork Gangsta“ (zu sehen auch auf YouTube): Darin gehen der Straßenrapper Amir (Haben Tesfai) und der Bankangestellte Franz (Stefan Mocker) eine schräg-amüsante Schicksalsgemeinschaft ein. Im Vorbeigehen wird so ziemlich jedes Klischee zerlegt, übertrieben oder kongenial auf den Punkt gebracht. Ob arabischer Clanchef oder russische Drogenbarone, das Duo schlittert zielgerichtet von einer Katastrophe in die nächste. Und irgendwann wird klar: Zwischen Einfamilienhaus am Land und Plattenbausiedlung in Berlin ist oft gar nicht so viel Unterschied: Beide Protagonisten wollen mehr Geld und Anerkennung. Oder wie sagt das Rapper-Klischee: Entertainment mit alles, du Opfa. Und ein Pudel ist auch mit dabei.

