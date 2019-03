Facebook

Zweite Show: Michael Schottenberg und Conny Kreuter tanzen einen Cha-Cha-Cha © ORF

Die Boulevardpresse hatte ihren ersten Aufreger, der in der heutigen Show auch thematisiert wird: Hatte sich doch der schwarze Comedian Soso Mugiraneza durch Aussagen seiner Profitanzpartnerin Helene Exel gekränkt gefühlt und den Trainingsraum verlassen. Laut ORF ist der kolportierte Rassismus-Streit ein „Missverständnis“ und zitiert den ehemaligen Teilnehmer der „Großen Comedy Chance“ so: „Ausgangspunkt unseres Konflikts waren zwei Aussagen von Helene, die sie in der Probe zu mir gesagt hat. Einerseits sollte ich beim Samba den ,Monkeymove‘ machen, und auf Nachfrage wäre das genau das, was die Leute denken, wenn sie mich sehen. Ich habe das auf meine Hautfarbe bezogen und war einfach sehr gekränkt. Vor allem auch, weil ich Helene so nicht kenne.“

Stefan Petzner und Roswitha Wieland studierten auch einen Cha-Cha-Cha ein Foto © ORF

Mugiraneza muss heute Abend freilich zittern, bildete er bei der Auftaktsendung doch gemeinsam mit Stefan Petzner das Schlusslicht (jeweils 13 Punkte). Und die Punkte vom letzten Freitag werden für das heutige Resultat übernommen. Auch Ex-Leistungssportler und Motivationstrainer Peter Hackmair könnte es treffen. Jury-Liebling mit 28 Punkten war Nicole Wesner (28 Punkte), gefolgt von Virginia Ernst (27) und Martin Leutgeb (26).

Sunnyi Melles und Florian Vana tanzen einen Wiener Walzer Foto © ORF

Das Interesse an der zwölften Staffel kann als Erfolg für den ORF gewertet werden: Im Durchschnitt verfolgten 778.000 Zuseher die ersten Tanzversuche der neun Promis letzten Freitag. „Nicht schlecht für so einen alten Mann“, zeigte sich Juror Balász Ekker – mit gewohnt lockerer Zunge – verblüfft von Michael Schottenberg. Der 66-Jährige war mit seinen Tanzkünsten, aber auch mit seinen Sprüchen eine Überraschung der ersten Show dieser „Dancing Stars“-Saison (24 Punkte). Der langjährige Schauspieler, Regisseur und Direktor des Volkstheaters hatte sich 2015 von der Bühne verabschiedet, um als Reiseschriftsteller tätig zu sein.

Mitwählen: Tel. 09010 590 plus angehängte zweistellige Paarnummer von 01 bis 09.

ORF-Tanzshow: Das sind die "Dancing Stars" der zwölften Staffel Der Comedian Soso Mugiraneza (35) hat burundischen Wurzeln und betritt laut eigenen Angaben Tanz-Neuland. An seiner Seite: Profi Helene Exel. ORF Die Boxerin Nicole Wesner (41) lebt seit 2006 in Wien. 2012 wurde sie Profiboxerin und 2019 möchte sie mit Profi Dimitar Stefanin „Dancing Star“ werden. ORF Die Ex-Skifahrerin Elisabeth Görgl (36) hat nicht nur musikalische Ambitionen, sondern will mit Thomas Kraml auch tänzerisch beeindrucken. ORF Der Ex-Kicker Peter Hackmair (31) war nach seinem Fußball-Rückzug als Autor und TV-Experte tätig. Zum Tanz-Erfolg soll ihn Julia Burghardt führen. ORF Der Schauspieler Martin Leutgeb (52) wurde u. a. durch die ORF-Serie „CopStories“ bekannt. Am Tanzparkett tritt er mit Profitänzerin Manuela Stöckl an. ORF Der Ex-Politiker Stefan Petzner (38) arbeitet heute als PR-Manager. Mit „Dancing Stars“ kehrt er auf die große Bühne zurück. Tanzt mit Roswitha Wieland. ORF Die Schauspielerin Sunnyi Melles (60) mag Tanzfilme wie „Flashdance“, in der Tanzschule war die „Altes Geld“-Mimin aber nie. Sie tanzt mit Florian Vana. ORF Der Theatermann Michael Schottenberg (66), früherer „Volkstheater“-Chef, ist der Kulturmensch unter den Kandidaten. Er tanzt mit Conny Kreuter. ORF Die Singer-Songwriterin Virginia Ernst (28), die musikalische Eishockeyspielerin, will zeigen, dass sie auch tanzen kann. Hilfe kommt von Alexandra Scheriau. (c) ORF (G�nther Pichlkostner) 1/9

