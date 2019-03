Facebook

Umweltsünder wider Willen: Hanno Settele begutachtet Wintergemüse © orf

Und? Schon gefrühstückt und nach dem Muster von „Dirty Hanno“ Settele beim Verlängerten als „umwelttechnische Katastrophe“ aufgewacht? Weil: Für eine Tasse Kaffee werden rund 140 Liter Wasser verbraucht. Vom Orangensaft reden wir gar nicht und selbst der Apfel (frisch, saftig, steirisch) steht nicht gut da - Winterradieschen wären besser.

Wer den Selbstversuch von Settele gestern nicht gesehen hat, schläft in Unkenntnis seiner Ressourcenvernichtung vermutlich besser, hat aber eindeutig was versäumt. Etwa, dass die Autofahrer die „Hauptfeinstaubeinschnaufer“ sind (nicht die Radfahrer) und dass es ultrafeinstaubmäßig aufs Gleiche hinausläuft, ob man daheim vor dem offenen Kamin sitzt oder hinter einem Dieselauspuff auf der Straße liegt. Für Schnitzer wie einmal Thailand und retour auf dem Luftweg müsste man sein Auto zwei Jahre lang stehen lassen - in Hinblick auf eine ausgeglichene Öko-Bilanz.

Ob die jetzt mit einem Besuch in der TVthek wieder umgeschmissen wird, sei dahingestellt. An manchen Tagen ist Fernsehen ohnehin reine Energieverschwendung, die Klimakiller heißen „Auf der Suche nach Dir“ und spielen in Schweden, wo frustrierte Männer Holz spalten und am Lagerfeuer übers Leben sinnieren. Verheerende Öko-Bilanz.