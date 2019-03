Neues von DOKeins"Dirty Hanno" und seine Klimabilanz

Facebook

Hanno Settele im Plastikland: In Österreich wird jährlich eine Million Tonnen Kunststoff produziert © (c) ORF

Verschwurbelte Haare, unrasiert und vermeintlich morgendlich überwuzelt begeht Hanno Settele heute den Neustart seiner „DOKeins“-Reihe. In der Auftaktfolge wird der 54-jährige Dornbirner zum „Dirty Hanno“ (so auch der Titel der Episode) und outet sich als Umweltsünder wider Willen: „Ich bilde mir ein, dass ich ein redlicher Mensch bin, der versucht, die Umwelt nicht zu verschmutzen – so wie Sie sicher auch“, wendet sich Settele an die Zuseher.

