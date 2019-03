Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer tat mehr für das Nidec-Kompressorenwerk in Fürstenfeld? © Nidec

Der steirische Arbeiterkammerwahlkampf hat diese Woche mit Vehemenz die EU-Zentrale in Brüssel erreicht. Anlass waren die vielfältigen Rettungsbemühungen für das Nidec-Kompressorenwerk in Fürstenfeld. ÖAAB-FCG-Spitzenkandidat und AK-Vizepräsident Franz Gosch nimmt für sich in Anspruch, er habe „Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt“, um das Werk zu retten: „Wir haben so viel getan wie sonst nur für einen Großkonzern“, sagt er und verweist auf Aktivitäten von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sowie der ÖVP-EU-Mandatare Othmar Karas und Lukas Mandl. Sogar den der SPÖ zugehörigen Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny setzte Gosch in Marsch.



AK-Präsident und FSG-Spitzenkandidat Josef Pesserl wollte nicht nachstehen. Er flog letzten Dienstag mit Experten der AK-Wirtschaftsabteilung nach Brüssel, um für den Erhalt des Standortes zu kurbeln. Ein zunächst avisiertes Gespräch mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager kam allerdings nicht zustande, Pesserl musste mit dem Generaldirektor der Wettbewerbsbehörde, Cecilio Villarejo, Vorlieb nehmen. Gosch stichelt: „Pesserl kam sechs Wochen zu spät, wir sind seit Jänner an der Geschichte dran.“ Allen wurde übrigens versichert, dass vor dem Verkauf des Fürstenfelder Werkes genau geprüft werde, ob der neue Eigentümer den Standort absichere – auch mit Investitionen.



Der Dritte im Bunde, FPÖ-Spitzenkandidat und AK-Rat Harald Korschelt, attackiert seinerseits Pesserl. Dessen Konterfei prangt nämlich auf Großplakaten für die AK-Steuerspartage. Auch bei den AK-Skitagen treten stets „Josef Pesserl und sein Team“ auf, anstatt alle Fraktionen in die Kommunikation einzubinden. Korschelt nennt dies einen „aus AK-Geldern finanzierten Pesserl-Kult“. Die „überflüssigen Präsidentenfestspiele aus Pflichtbeiträgen“ sollten schleunigst per Gesetz verboten werden, so Korschelt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.