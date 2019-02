Facebook

Bundesheerhubschrauber beim Hilfseinsatz in Galtür © orf

Das Archiv, als Rache der Journalisten an den Politikern (© Robert Hochner) geschätzt, ist auch sonst wichtig für die Erinnerungskultur. Was der ORF 20 Jahre nach dem Lawinenunglück von Galtür aus dem Archiv holte, war so eindrucksvoll, dass die spät gesendete „Chronik der Katastrophe“ 441.000 Zuseher fesselte. Zum Vergleich: Die heftigst beworbene Schalko-Serie „M - Eine Stadt sucht einen Mörder“ kam im Hauptabend mit 328.000 Sehern nicht einmal unter die ersten Zehn.