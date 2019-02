Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Oper Graz-Intendantin Nora Schmid ist einer der fünf Porträtierten. © (c) ORF (Florian Gebauer)

Spitzenleistungen ohne je an die Spitze zu gelangen. Der ORF-Frauenschwerpunkt widmet sich heute dem beruflichen Chancenungleichgewicht zwischen Frauen und Männern. In der Doku „Ich bin hier die Bossin“ stellt die junge Filmemacherin Jennifer Rezny fünf weibliche Persönlichkeiten vor, die in männlich dominierten Sparten Führungspositionen ausüben: Spitzengastronomin Lisl Wagner-Bacher, IBM-Chefin Patricia Neumann, Rapid-Präsidiumsmitglied und Unternehmerin Petra Gregorits, Bubndesheer-Generalin Sylvia Sperandio und Oper Graz-Intendantin Nora Schmid.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.