Unglaubliche 944.000 Zuseher am Donnerstag bei den "Rosenheim Cops" © ORF



Will man nicht alles so genau wissen, geht man besser nicht mit 17 Sensoren am Körper auf die Skipiste. Dermaßen im Dienste der Wissenschaft verkabelt lernt man: Eine gute Landung nach einem Sprung belastet die „unteren“ Gelenke mit 15 g. Eine nicht so gute Landung kann mit 6 g zu Kopf steigen. Zum Vergleich: Beim normalen Gehen sind es 2 g. Und g steht nicht für Gramm.

Zwischendurch ist es gut, beim Fernsehen aufpassen zu müssen wie ein Haftelmacher. Um zu erfahren, was man eigentlich noch aus dem Physik-, Chemie-und Biologie-Unterricht wissen sollte. Und erst die anschaulichen Experimente! Dass rohe Eier in der Mikrowelle explodieren, könnte die Stimmung auf der nächsten Party haben (halt nicht bei dem, der Putzdienst hat).

Dermaßen aufmunitioniert geht es bei den „Rosenheim Cops“ so paradox zu wie im Gedicht mit dem „totgeschossnen Hasen, der auf der Sandbank Schlittschuh lief“. Während vor dem Haus auf dem Hauptplatz die Sonne scheint, regnet es auf dem Hauptplatz, derweil man mit einem freundlichen „Guten Abend“ vom Frühstück aufsteht. Vielleicht verdanken die Bayern ihre Quote ja einer gewissen Physikverdrossenheit. Später zog „Eco“ nach: „Die Konsumenten kommen viel leichter in die Berge rein“. Da kommen jetzt viele g zusammen ...