Daniel Fehlow © (c) GZSZ/ RTL Pressebild/ TVNOW / Sebastian Geyer

Heute Abend um 19.40 Uhr wird Daniel Fehlow alias Leon Moreno vorerst zum letzten Mal in der RTL-Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen sein. Wie mehrere deutsche Medien berichten, nimmt sich der Schauspieler, der seit 22 Jahren Teil des Casts ist, eine Auszeit. Auch seine Lebensgefährtin Jessica Ginkel (38) gab vor Kurzem ihren Ausstieg aus der Serie "Der Lehrer" bekannt. Als Grund nannte sie auf Instagram ihre Familie:

„Ich liebe die Rolle der Karin Noske sehr und blicke dankbar zurück. Sie hat mich sieben Jahre begleitet, meine zwei Kinder sind in dieser Zeit zur Welt gekommen. Sechs Monate Abwesenheit von zu Hause, gedreht wird in Köln und unser Lebensmittelpunkt ist in Berlin, sind nicht immer leicht. Es ist keine Entscheidung gegen den Lehrer, sondern für die Familie.“