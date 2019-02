Zu „Am Schauplatz Gericht“ am Donnerstag in ORF 2

Frau W. (87) kämpft seit Jahren um das Wohnrecht in dem Haus, das ihrem verstorbenen Mann gehört hatte © orf

Wenn man eine Gebrauchsanweisung auch nach mehrmaligem Lesen nicht versteht, ist das noch lange kein Zeichen von funktionalem Analphabetismus. Das gilt angeblich auch für Gesetzestexte. Deshalb sind Ratgeber wie „Scheidung leicht gemacht“ oder „Das Testament für den sicheren Abgang“ gefragt, oft würde „Der Räuber Hotzenplotz“ aber mehr bringen.

Anders gesagt: Wenn nichts mehr geht, geht nichts über eine aufmerksame Nachbarin. Die montiert eine Klobrille im Handumdrehen oder weiß, was ins Fernsehen gehört. Nämlich der Fall der 87-jährigen Frau W., deren Ex-Schwiegertochter sie aus dem Haus in einem Wiener Cottage-Viertel draußen haben will, in dem Frau W. seit 60 Jahren wohnt und nach dem Tod des Sohnes ein Wohnrecht hat. Trotz Scheidung und Testament ist nichts geklärt. Also: Elendlanger Rechtsstreit. Frau W. hat Blutdruck 180, die Nachbarin ein offenes Ohr und Peter Resetarits den Grund für die Misere: Eine Ehe gilt erst als aufgelöst, wenn das Scheidungsdekret beiden Parteien zugestellt worden ist. Andernfalls: Auch das neue Testament ist ungültig.

Die Sendung ist besser als viele Ratgeber. Ein neues Wort konnte man auch lernen: Kreditrisikocontrollingprozess. So etwas dauert, zweifellos.